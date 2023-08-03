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Чем запомнится VIII фестиваль «Фонтанка SUP»

Петербург стал столицей сап-серфинга — окончательно и бесповоротно! После того, как в VIII международном фестивале «Фонтанка SUP» приняли участие 10 тысяч человек, вряд ли кто-то сможет это оспорить. Не верите? Смотрите сами!
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зарегистрированных участников карнавала
140
участников гонки «Фонтанка CUP»
7,5 км
трасса гонки
9 км
трасса фестиваля
30
мостов
32
корпоративные
команды
150
городов: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда
2500
участников из Москвы
и Московской области
12
стран
32
года — средний возраст участников
46
минут — самый быстрый результат трассы
>300
подростков 14-18 лет
(в сопровождении взрослых)
60
победителей гонки
>40
победителей
конкурса костюмов
54
участницы
конкурса Miss SUP
11
финалисток конкурса Miss SUP
>100 000
зрителей на берегу
2
свадьбы
15,4 м
длина самого большого
в мире сапа (по данным «Книги рекордов России»)
Организовал всю эту водную феерию в восьмой раз городской портал «Фонтанка.ру». Мероприятие прошло при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Посмотрите, кто здесь!
Это не Рио-де-Жанейро — это гораздо лучше! Тысячи участников «Фонтанка SUP» проявили невероятный уровень фантазии и вышли на воду в костюмах. А более сотни тысяч зрителей встречали их на набережных и мостах города. Город просто накрыло волной позитива — вместе с солнечной погодой, что немаловажно!
Это карнавал, который создают сами люди: таким красочным, ярким, незабываемым его делают именно отсутствие строгой тематики и ограничений — кроме закона об общественном порядке, пожалуй.
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Сапу негде упасть!
Праздничное настроение ощущалось сразу же, еще на берегу. Гостей встречал Чижик — символ «Фонтанки.ру»: с ним можно было сфотографироваться и зарядиться хорошим настроением.
Чижик
В стартовом городке раздавали фрукты, йогурты и воду для подзарядки сил участников, надували мыльные пузыри и воздушные шарики для радости, накачивали сапы для заплыва.
Стартовый городок
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Можно было сфотографироваться в ярких фотозонах, принять участие в лотерее от «Дикси» и других розыгрышах призов.
Фотозоны
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После заплыва сдували сапы, смотрели выступление Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой и получали заслуженные призы.
Концерт
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А чтобы ничего не мешало (и не терялось) во время заплыва, на фестивале впервые были организованы камеры хранения — с помощью компании PROSTOR.
«Компания PROSTOR была очень рада и поучаствовать в корпоративном заплыве, и помочь с организацией камеры хранения! Положительных впечатлений осталась масса у всей команды! Надеемся, помогли участникам мероприятия освободить САПы от лишних вещей при заплыве!»
Сергей Журавлев, руководитель проекта PROSTOR:
Какой же праздник без музыки!
Настроение на карнавале создавали профессиональные коллективы: резиденты Джаз-клуба Игоря Бутмана импровизировали на Львином и Сенном мостах, на Тройном мосту добавили бодрости барабанщицы DrumBeat, а на Красногвардейском — кавер-группа Las Vegas Combo от торговой сети «ДИКСИ». Веселые мелодии встречали сапсерферов на Горсткином, Красноармейском, Итальянском мостах. А вдоль Крюкова канала на SUP-стопе «Газпром нефти» группы Bit Juice и NC Brass развлекали участников задорными ритмами в исполнении духовых музыкальных инструментов. В стартовом городке весь день звучали оригинальные диджей-сеты от радиопартнера «Европа Плюс».

Где музыка — там и танцы. Поэтому на старте всех участников ждала зажигательная разминка — танцевальный флешмоб вместе с Марией Шевцовой, кандидатом в мастера-спорта по фитнес-аэробике.
Время рекордов
Впервые на «Фонтанку SUP» приехал представитель Книги рекордов России. 5 августа в Санкт-Петербурге он официально зарегистрировал самый большой в мире сапборд. 15-метровый гигант превзошел предыдущий рекорд, установленный в Испании в 2016 году. Гигантскую доску создала команда популяризаторов науки из онлайн-журнала «Энергия+», посвятив его первооткрывателям и спортсменам. На фестивале им одновременно управляли 22 серфера.
Впервые на на сап-фестивале прошла благотворительная акция «Делись энергией поддержки», организованная компанией «Газпром нефть» и благотворительным фондом «Антон тут рядом». Для этого в акватории Крюкова канала появились сенсорные маяки, которые помогали с навигацией и призывали участников массового заплыва делиться энергией с теми, кто нуждается в заботе и поддержке.

По итогам фестиваля за каждое прикосновение к сенсорным маякам «Газпром нефть» сделает пожертвование . Эти средства пойдут на развитие социальных проектов, которые помогут сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее.
«Несколько тысяч детей и взрослых с аутизмом в Петербурге получили поддержку от участников фестиваля», — отметила Евгения Петельчук, директор по развитию фонда «Антон тут рядом»
Евгения Петельчук, директор по развитию фонда «Антон тут рядом»
Дай пять!
Совет да любовь!
Сразу две пары в этом году решили скрепить узы брака совместным заплывом на «Фонтанке SUP» — в свадебных костюмах, конечно же. Так, глядишь, через несколько лет у нас будет целая свадебная флотилия.

Несмотря на необычность свадьбы, не были забыты и традиции: с Горсткина и Красноармейского моста молодоженов осыпали рисом и лепестками роз, чтобы было больше счастья и достатка. На сцене пары кусали каравай, выясняя, кто в семье будет главным. Невесты бросили букеты в толпу — и отправились в семейную жизнь с цветами и годовым запасом бытовой химии от экобренда SEPTIVIT.
Красота да и только!
На традиционный уже конкурс «Мисс SUP» в этом году подали заявки 54 прекрасные девушки, из которых 11 прошли в финал, набрав больше всего голосов читателей «Фонтанки». Можно даже сказать, что они доплыли: вместе со всеми участниками карнавала прошли 9-километровую дистанцию, а затем на сцене ещё и продемонстрировали ум и красоту во время дефиле.
«Мисс SUP-2023» стала Светлана Киселева — с осени по весну она учит детей английскому и немецкому языку, а летом превращается в инструктора по сапсерфингу. Корону ей вручила восьмикратная участница конкурса, журналист «Фонтанки» Венера Галеева.
Также победительница получила ультрамодный сапборд Air Bord от партнера гонки Air Force и подарки от партнеров фестиваля. Не ушли без подарков и остальные финалистки — они получили подарки от экобренда SEPTIVIT, мягкого рыжего кота от Группы «Эталон» и приятные комплименты от других партнеров фестиваля.
И себя показать!
Это главный девиз конкурсов на лучшие образы от организаторов и партнеров фестиваля. Так сложно было определить, кто же лучше всех, что победителей получилось 25 — в 10 категориях. В этом году помимо традиционных номинаций «Лучший костюм», «Лучшее оформление сап-доски» и «Не один» появились новые: «Музыкальный сап» для тех, кто даже плывет с музыкой, и «Восточная сказка» — для самых загадочных. Ну и, конечно, не обошлось без домашних питомцев — в этом году среди «Ценных пассажиров» собаки, кошки и даже попугай Карлуша.

Отдельно после фестиваля наградили тех зрителей, которые не просто пришли посмотреть на заплыв, а сами создали классные образы — под стать участникам карнавала.
Лучший костюм
партнер номинации — холдинг «РСТИ»
Лучшее оформление SUP-доски
Я и ценный пассажир. Спецприз
партнер номинации — сеть «Четыре лапы»
1 место
«Павлин» Натальи Добряковой
2 место
«Человек-амфибия» Дмитрия Майорова
3 место
«Клеопатра с котом» Евгении Щербаковой
1 место
«Индеец» Ирины Ереминой
2 место
«Первобытные люди» Анны, Анатолия, Ирины Громовых и Федора Глянцева
Я и ценный пассажир
3 место
партнер номинации — сеть «Четыре лапы»
«Доска-лев» Татьяны Козловской
1 место
«Подружка невесты» Екатерина Четверткова на «Четвероногая свадьба»
2 место
«Карате-кот» Семья Семеновых и кот Эксель
3 место
«Дочь прерий» Елена Суханова и «собака-индеец»
«Маленький питомец»
Елена Земина и попугай Карлуша
«Самый стильный SUP-спортсмен»
«Анубис» Кристина Соломко и два «фараона»
«Самый опытный SUP-спортсмен»
«Красная Шапочка» Евдокия Вараксина и очаровательная «бабушка» Грета
Восточная сказка
1 место
«Розовая фея» Диана Матвеева
2 место
«Ясмина Ализе» Виктория Лебедева (костюм ручной работы!)
3 место
«Чудо-птица» Ольга Лебедева
Не один
1 место
«Буратино»: коллектив историко-литературного музея г. Пушкина
2 место
«Медузки»: Андрей Моргуненко, Антонина Шашкова
3 место
«Одуванчики»: Владимир и Екатерина Смирновы
Музыкальный SUP
партнер номинации — Группа «Эталон»
1 место
«Арфа» Марины Симахиной
2 место
«Диско-шар» Андрея Букина
Спецприз жюри
«Путешественник из космоса» Валерий Чернявский
Королева Елизавета II в исполнении Ивана Исакова
«Заводная команда» на 4-местном сапе
Приз зрительских симпатий
17 лесных грибов
Самое энергичное выступление
«Мороженое и пончики»
партнер номинации — компания «Газпром нефть»
Самым популярным призом для победителей в номинациях стали сапборды — ведь чем больше досок у людей, тем больше участников у фестиваля «Фонтанка SUP» в будущем. Так, сапборд и сертификаты на товары для сапсерфинга вручил холдинг «РСТИ». Среди призов сапы брендов SUPFORFUN и Hydro Force, подарки от компании «Газпром нефть» и онлайн-журнала «Энергия+», подарочные корзины от компании VIOLA. Самые музыкальные также получили приглашения в Джаз-клуб Игоря Бутмана и игрушечных котов от Группы «Эталон». А для мохнатых и лохматых победителей свои подарки подготовила компания «Четыре лапы».
Своими словами
Никто не расскажет о «Фонтанке SUP» лучше самих участников карнавала.
Юрий Семенов
генеральный директор
АО «Дикси Групп»
Залина Шнайдер
специалист по организации мероприятий сети
«Четыре Лапы»
Сергей Корнеев
председатель Комитета
по развитию туризма
Санкт-Петербурга
Буратино и Ко.
Черный лорд и Павлин
Ихтиандр
Человек пила
Евгений Фурсов
сап-команда «Газпром нефти»
Быстрее всех!
Гонка «Фонтанка CUP» проводилась во второй раз. 140 участников соревновались в категориях «Профи» и «Любители». Самым быстрым среди профессионалов — и во всей гонке — стал Артем Измайлов: он преодолел 7,5 км за 46 минут 21,2 секунды. Среди женщин-профи победила Алена Постовая с результатом 58 минут 56,6 секунды.

Лучшие результаты среди любителей — у Бориса Шеляпина (58:40,7) и Елены Хашиной (1:04:20,8).
Генеральным партнером гонки «Фонтанка СUP» стала торговая сеть «ДИКСИ». Победители также получили подарки от партнеров «Фонтанка СUP» — брендов Air Board и USM company.

Кстати, многие из спортсменов не ограничились гонкой и пошли вместе с карнавалом на второй круг: кто-то просто «на чиле», а кто-то — в качестве спасателя, которые помогали участникам в трудных ситуациях.
результаты гонки
Артем Измайлов
победитель гонки
«Фонтанка CUP» в категории «Профи»
Алена Постовая
победитель гонки
«Фонтанка CUP» в категории «Профи»
В этом году провести выходной вместе и в спортивном стиле решили 32 коллектива: как минимум каждый десятый участник карнавала был именно из корпоративной команды.

Почти треть из них — сотрудники холдинга Setl Group, официального командного партнера «Фонтанка SUP».
«Setl Group — традиционный партнёр фестиваля и участник SUP-феста. Для 430 сотрудников холдинга «Фонтанка SUP»-2023 — яркое и запоминающееся событие! В путь сапсерферов отправлял Сэтлик — талисман компании. Самая многочисленная корпоративная команда дружно покорила все 9 км рек и каналов Петербурга. Прекрасно, что погода была благоприятной. Многие сотрудники путешествовали по воде на SUP-бордах впервые, но все справились и с успехом добрались до финиша. Мы насладились невероятно завораживающим зрелищем: участники на красочных серфах проплыли мимо красивейших дворцов, музеев, особняков и храмов Петербурга. В следующем году, в год нашего 30-летия, мы также планируем поддержать фестиваль и привлечем еще бо