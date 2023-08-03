Это главный девиз конкурсов на лучшие образы от организаторов и партнеров фестиваля. Так сложно было определить, кто же лучше всех, что победителей получилось 25 — в 10 категориях. В этом году помимо традиционных номинаций «Лучший костюм», «Лучшее оформление сап-доски» и «Не один» появились новые: «Музыкальный сап» для тех, кто даже плывет с музыкой, и «Восточная сказка» — для самых загадочных. Ну и, конечно, не обошлось без домашних питомцев — в этом году среди «Ценных пассажиров» собаки, кошки и даже попугай Карлуша.



Отдельно после фестиваля наградили тех зрителей, которые не просто пришли посмотреть на заплыв, а сами создали классные образы — под стать участникам карнавала.

