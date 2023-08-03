партнер номинации — холдинг «РСТИ»
Лучшее оформление SUP-доски
Я и ценный пассажир. Спецприз
партнер номинации — сеть «Четыре лапы»
«Павлин» Натальи Добряковой
«Человек-амфибия» Дмитрия Майорова
«Клеопатра с котом» Евгении Щербаковой
«Первобытные люди» Анны, Анатолия, Ирины Громовых и Федора Глянцева
партнер номинации — сеть «Четыре лапы»
«Доска-лев» Татьяны Козловской
«Подружка невесты» Екатерина Четверткова на «Четвероногая свадьба»
«Карате-кот» Семья Семеновых и кот Эксель
«Дочь прерий» Елена Суханова и «собака-индеец»
Елена Земина и попугай Карлуша
«Самый стильный SUP-спортсмен»
«Анубис» Кристина Соломко и два «фараона»
«Самый опытный SUP-спортсмен»
«Красная Шапочка» Евдокия Вараксина и очаровательная «бабушка» Грета
«Розовая фея» Диана Матвеева
«Ясмина Ализе» Виктория Лебедева (костюм ручной работы!)
«Чудо-птица» Ольга Лебедева
«Буратино»: коллектив историко-литературного музея г. Пушкина
«Медузки»: Андрей Моргуненко, Антонина Шашкова
«Одуванчики»: Владимир и Екатерина Смирновы
партнер номинации — Группа «Эталон»
«Диско-шар» Андрея Букина
«Путешественник из космоса» Валерий Чернявский
Королева Елизавета II в исполнении Ивана Исакова
«Заводная команда» на 4-местном сапе
Приз зрительских симпатий
Самое энергичное выступление
партнер номинации — компания «Газпром нефть»