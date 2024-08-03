«Кто на сапе не стоял — Петербурга не видал»

Как прошел IX Фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP

Солнце, гром и молния, дождь — и снова солнце! Фестивалю никакая погода не помеха — теперь это доказано на практике. Надо признать, что главные тучи обошли Фонтанка SUP стороной — и не успели испортить ни феерические костюмы, ни настроение 10 тысяч участников великолепного карнавала.

Мойка, Фонтанка, Крюков канал — и снова Мойка. В этот раз маршрут стал длиннее, вид с воды — еще красивее, а значит, и впечатлений больше. И вновь Фонтанка SUP установил множество рекордов — и это, мы уверены, не предел.

Время рекордов
Десять тысяч участников SUP-карнавала
  • гости из 14 стран
  • более 250 городов России
Триста участников спортивной гонки Фонтанка CUP
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Шестьдесят один человек на одном сапе
рекорд, зафиксированный в «Книге рекордов России»
Сотни теплых слов от партнеров
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Около ста тысяч зрителей на берегу
Семнадцать конкурсных номинаций
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Тридцать пять корпоративных команд


Музыкальные мосты и активности на трассе
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Единственная Miss SUP
из пятидесяти претенденток
Одиннадцать часов веселья, бодрости и позитива
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Две SUP-свадьбы
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Десятки домашних питомцев на сапах
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Десять тысяч участников SUP-карнавала
  • гости из 14 стран
  • более 250 городов России
Триста участников спортивной гонки Фонтанка CUP
подробнее
Шестьдесят один человек на одном сапе
рекорд, зафиксированный в «Книге рекордов России»
Сотни теплых слов от партнеров
подробнее
Около ста тысяч зрителей на берегу
Семнадцать конкурсных номинаций
подробнее
Тридцать пять корпоративных команд


Музыкальные мосты и активности на трассе
подробнее
подробнее
Единственная Miss SUP
из пятидесяти претенденток
Одиннадцать часов веселья, бодрости и позитива
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Две SUP-свадьбы
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Десятки домашних питомцев на сапах
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Организовал всю эту водную феерию в девятый раз городской портал «Фонтанка.ру». Мероприятие прошло при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Дмитрий Витковский
продюсер Фонтанка SUP, генеральный директор
«АЖУР-МЕДИА»
Александр Горшков
главный редактор городского портала «Фонтанка.ру»

На скорости
Открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP проводился в третий раз и впервые вошел в федеральный календарь министерства спорта России. В гонке приняли участие 300 спортсменов — в два раза больше, чем в прошлом году. Борьба за медали и кубки шла в двух категориях: опытные райдеры выступали в лиге «Профи», все остальные желающие пройти дистанцию на скорость — в лиге «Любителей».

Победителем гонки среди мужчин-«профи» в третий раз стал Артем Измайлов: он улучшил свой же собственный результат прошлого года на 11 секунд. Среди женщин лучшей оказалась Елена Суркова: она показала время на 5 секунд лучше первого результата прошлого года. Среди любителей первыми стали Анастасия Ганина и Иван Зуев.
Победителем гонки среди мужчин-«профи» в третий раз стал Артем Измайлов: он улучшил свой же собственный результат прошлого года на 11 секунд. Среди женщин лучшей оказалась Елена Суркова: она показала время на 5 секунд лучше первого результата прошлого года. Среди любителей первыми стали Анастасия Ганина и Иван Зуев.

Генеральным партнером гонки второй год подряд выступает торговая сеть «ДИКСИ».

Подробнее о гонке Фонтанка CUP
Праздник на суше и на воде
Фестиваль Фонтанка SUP начинается на берегу Мойки у Марсова поля, где находится стартовый городок. В этом году он стал больше, чтобы вместить всех болельщиков, а возможности для развлечений — разнообразнее. И если сначала пространство было заполнено людьми, накачивающими сапы и доводящими до совершенства костюмы, то после заплыва все охотно принимали участие в активностях.






Генеральный партнер фестиваля, маркетплейс Мегамаркет, открыл целый порт для участников SupPort, объединив в названии слова sup и support — «поддержка». В двухэтажной бренд-зоне любой желающий мог получить консультацию, чтобы выбрать идеальный SUP. Также участники могли подготовить свою доску к заплыву, сфотографироваться с огромным веселым осьминогом и сделать фестивальный макияж.

Компания Ингосстрах предлагала участникам накачать сапы — и прокачать себя с помощью стикеров для сапборда и телефона. Предлагали еще и глиттеры и переводные тату, чтобы сделать образ еще более блестящим. Добавить образу яркости можно было и в бьюти-зоне компании Avon — там работали профессиональные визажисты.

Генеральный партнер гонки — торговая сеть «ДИКСИ» — в стартовом городке кормила всех яблоками, бананами и поила кофе. А в виртуальном пространстве, то есть в телеграм-канале, разыгрывала гидроцикл, который присутствовал тут же, в реальности.

Свои развлечения были для четвероногих участников и их двуногих напарников: компания «Четыре лапы» предлагала и беспроигрышную лотерею, и аджилити-зону, и шезлонги, где можно было отдохнуть, и многое другое.

На территории городка можно было купить фирменный дизайнерский мерч фестиваля, сфотографироваться в ярких фотозонах, получить подарки (например, фирменную бейсболку от Victoria Stenova) и выиграть призы. Зажигательную атмосферу поддерживал бессменный ведущий фестиваля Иван Павлов.

И все это — под музыку от официального радиоапртнера фестиваля — «Европы Плюс».



Заплыв 10 тысяч участников на сапах в центре Петербурга — само по себе зажигательное зрелище. А для того, чтобы оно стало еще задорнее, на мостах и спусках сапсерферов встречали коллективы «Петербург-концерта»: ансамбль Olympic Brass, Балтийский симфонический оркестр, «Невский джаз», Молодёжный шоу-оркестр Street Band, музыканты Drum Time, барабанное шоу «Феерия», ансамбль Диксиленд Ивана Васильева.
Веселые блогеры в красных халатах и полотенцах в лучших традициях телепрограммы «Утро.ТНТ» поджидали гостей на Горсткином мосту. Чирлидеры в зеленом от сервиса доставки Купер — на Измайловском.

В это же время проходил первый в истории стендап-концерт на воде, организованный компанией «Газпром нефть»: с двухчасовым шоу для участников и болельщиков выступили резиденты телевизионных проектов «Stand Up» и «Открытый микрофон» из Москвы и Петербурга — Алексей Квашонкин, Гурам Демидов, Влад Васильев. Наблюдать за стендапом можно было в прямом эфире.


В образе
Каждый год участники фестиваля удивляют яркими, креативными и смелыми костюмами, сложным украшением сап-досок и продуманными образами. Описать это невозможно — лучше один раз увидеть! Добавим лишь, что некоторые готовят костюмы к фестивалю не один месяц.

«Я и ценный пассажир» — среди всех номинаций эта всегда вызывает бурю умиления и восторга. Вместе с хозяевами вплавь отважно пускаются хвостатые, усатые, пушистые, пернатые и даже панцире (в этом году была замечена улитка) домашние питомцы. Выбрать среди них победителя особенно сложно, поэтому в этом году их было 5.
Всего же в этом году призы разыгрывались более чем в 10 номинациях: среди них — «Сказки Пушкина» к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича, а также несколько номинаций от партнеров фестиваля, где оценивали и макияж, и энергичность, и блеск, а главное — желание себя проявить на этом празднике.

ЛУЧШИЙ КОСТЮМ
1 место — Ирина Еремина
2 место — Юлия Зигерт
3 место — Виктория Лебедева
ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ SUP-ДОСКИ
1 место — Дмитрий Майоров
2 место — Тамара Козловская
3 место — Алеся Морозова
НЕ ОДИН
1 место - команда из 14 богов под руководством Ирины Румянцевой
2 место - “Сказочная команда”
3 место - “Чебурашка”

Я И ЦЕННЫЙ ПАССАЖИР
номинация от партнера фестиваля «Четыре лапы»
1 место — Ирина Павловна и пес Амиго Бутч
2 место — Александр Луми и пассажир Вия
3 место — Екатерина Алексеева с хвостиками
4 место — Елена Зимина и попугай Карлуша
5 место — Участник с “чеширским” котом Ноной


СКАЗКИ ПУШКИНА
1 место — Алина и Андрей Лысенко, а также лабрадор Ванесса («кот ученый»)
2 место — Эдуард Никаноров и Анна Иванова в образе «Старик и золотая рыбка»
3 место — Алена Рудакова и Анна Сергеева

ДОСТАВЛЕНО В ЛЕТО
номинация от генерального партнера фестиваля — Мегамаркета
1 место — Екатерина Зуб
2 место — Екатерина Четверикова
3 место — Мария Кузьмина


САМЫЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ НА САПЕ
номинация от титульного партнера фестиваля — компании «Газпром нефть»

Победитель номинации — Елизавета Глянцева
МУЗЫКАЛЬНЫЙ САП
партнер номинации — Группа «Эталон»
1 место — Команда «Группа Кисс»
2 место — Команда «Диско на сапе»
БЛЕСТЯЩАЯ ИДЕЯ
от партнера фестиваля компании «Ингосстрах»
1 место — Ольга Лебедева
2 место — Анна Райнер
3 место — Александр Мухин
ИГРА ЦВЕТА
номинация от партнера фестиваля — компании AVON
1 место — Резеда Зубкова
2 место — Людмила Кухта
3 место — Станислава Нелюбина
САМЫЙ БОДРЫЙ НА КАНАЛЕ
номинация от официального телепартнера фестиваля — телеканала ТНТ
Образ идеального утра создал Антон Чернов
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
«Лесная эльфийка»

СПЕЦПРИЗЫ ЖЮРИ
«Команда аватаров» — Анна Рожина, Алина Руденко, Илья Черешнюк
принцесса Фиона и прекрасный Черный лебедь, водяной с кикиморой, девушки в блестящих платьях — «Миссис Петроградский район»

Мегамаркет подарил победителям в семи номинациях сапборды бренда Konda и эксклюзивный мерч, созданный специально для фестиваля. Также были вручены сап-доски и подарки от холдинга РСТИ, мерч и сладости от «Фонтанки» и специальные призы от партнеров фестиваля — компании «Газпром нефть», телеканала ТНТ, Группы «Эталон», AVON, компании «Ингосстрах», сети зоомагазинов «Четыре Лапы».
Особый день
В этом году на фестивале отметили сразу две SUP-свадьбы. Никита и Диана Бондаревы из Московской области и Эдуард и Ирина Огинтс из Кронштадта знакомы были уже давно, но решили пожениться как раз перед SUP-фестивалем — и не прогадали. Ведь когда еще на свадьбу позовешь 10 тысяч человек и отметишь ее не просто в самом центре города, а вместе с карнавалом на воде.

Свадьба получилась самая настоящая, в лучших традициях: молодожены отламывали кусочки от каравая, испеченного кондитерской «Тройка», макали в соль и кормили друг друга, чтобы жизнь была сладкой. А потом невесты бросали букеты в толпу зрителей. Но перед этим они проплыли весь маршрут вместе с остальными участниками Фонтанка SUP — и, конечно же, в свадебных нарядах. Чтобы и дальше плылось по жизни легче, получили сапборд от Мегамаркета и холдинга «РСТИ». Горько!
Miss SUP
У нас на фестивале — самые красивые девушки, а самые смелые, обаятельные и спортивные из них участвуют в конкурсе Miss SUP. В этом можно было убедиться на финале, в котором приняли участие 10 участниц — их выбрали из 50 номинанток читатели «Фонтанки». Девушки дефилировали на сцене и отвечали на интеллектуальные вопросы ведущего. А зрителей больше всего интересовало, замужем ли прекрасные сапсерферши.

Победительницей стала Ирина Решетникова из Великого Новгорода. Ее жизнь плотно связана с сапсерфингом: она основала компанию NovgorodSup и проводит прогулки на сапах по рекам и озерам своего региона. Ирина получила в подарок сапборд от компании Мегамаркет. Всем финалисткам вручили подарки от Университетской инновационной компании «Литораль» и от «Фонтанки.ру».
Плечом к плечу
Для тех, кто с коллегами не расстается даже в выходной и готов проплыть с ними по рекам и каналам плечом к плечу, у нас есть отдельная номинация — «Корпоративный экипаж». Победителем стала команда российского бренда сап-досок SUPFORFUN в костюмах греческих богов. Жюри оценивало не только сплоченность коллектива, но и оригинальность образа, созданного корпоративными командами. А их в этом году, между прочим, было 35, включая команду организаторов — городского портала «Фонтанка.ру». Почти 2000 человек в составе команд — это пятая часть всех участников. И тут тоже не обошлось без рекордов.

Команда генерального партнера Мегамаркета сразу взялась за весла! 30 человек приняли участие в карнавальном заплыве, а часть сотрудников прервала работу на площадке, чтобы испытать свои силы в гонке Фонтанка CUP. Заодно все протестировали доски собственного бренда Konda, которые были подарены участникам фестиваля.

В «Альфа Банке» — стратегическом партнере фестиваля — тоже любят активные мероприятия, которые дают новые эмоции и впечатления, позволяют попробовать что-то, чего раньше никогда не делали. На Фонтанка SUP банк впервые — и сразу с командой в 50 человек.

Самую большую команду собрал официальный командный партнер фестиваля — холдинг Setl Group: почти 500 человек отметили на воде 30-летие холдинга и сплоченно доплыли до финиша.

Главный долгожитель Фонтанка SUP — команда компании Victoria Stenova, которая поддерживает фестиваль с самого первого заплыва.

Многие команды признаются: один раз попробовали — и теперь все хотят снова и снова на Фонтанка SUP. Уже знакомых среди корпоративных команд было немало: торговая сеть «ДИКСИ», радиостанция «Европа Плюс», Группа «Эталон», Банк «Санкт-Петербург», телеканал ТНТ, холдинг «РСТИ», СК «Капитал-полис», «Группа ЛСР», команда БФА «Огни Залива» от ГК «БФА-Девелопмент» и компании Luckroute.

Впервые решились выйти на воду — и, надеемся, останутся с нами надолго — команды «Петербург-концерта», «Юнтолово», бьюти-бренда Avon, команда РосДорБанка, команда компании «Ингосстрах», команда участников проекта RC sport, группы компаний ФСК, группы Аквилон, команда Sroynee.pro ГЕРОФАРМ, команда ББР Банка «Бобры Добры», коллективы сети гипермаркетов «О’КЕЙ», команда участников проекта RC sport, бренда «Семечки Джинн», компании БАРЬЕР, компании «Теремок» и Купера.


Команда «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля — установила новый рекорд: 61 человек проплыли дистанцию на одном сапе. Это достижение тут же зафиксировали в Книге рекордов России (в прошлом году в нее попал тот самый сап, на котором они плыли). Команда, кстати, состояла не только из сотрудников компании: в нее пригласили студентов вузов и колледжей из разных городов России, чтобы они пообщались с учеными и инженерами и, возможно, стали их новыми коллегами.

Своими словами
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ
— МАРКЕТПЛЕЙС МЕГАМАРКЕТ

«Фонтанка SUP — не просто масштабное событие, оно символизирует собой дух единства, творчества и смелости. Организаторы проявили изобретательность и внимание к деталям, создав по-настоящему уникальную атмосферу, где каждый участник может почувствовать себя частью большого и значимого события. Мы искренне надеемся, что наша поддержка помогла сделать этот фестиваль еще более ярким и запоминающимся. А каждый из участников будет хранить тёплые воспоминания и желание вернуться сюда снова. Желаем фестивалю долгих лет существования, новых творческих задумок, и чтобы с каждым годом количество участников росло, наполняя Неву яркими красками и энергией спорта», — команда Мегамаркета.


«Фонтанка SUP — не просто масштабное событие, оно символизирует собой дух единства, творчества и смелости. Организаторы проявили изобретательность и внимание к деталям, создав по-настоящему уникальную атмосферу, где каждый участник может почувствовать себя частью большого и значимого события. Мы искренне надеемся, что наша поддержка помогла сделать этот фестиваль еще более ярким и запоминающимся. А каждый из участников будет хранить тёплые воспоминания и желание вернуться сюда снова. Желаем фестивалю долгих лет существования, новых творческих задумок, и чтобы с каждым годом количество участников росло, наполняя Неву яркими красками и энергией спорта», — команда Мегамаркета.

Генеральный партнер фестиваля — маркетплейс Мегамаркет

Максим Володин
представитель
«Команды Газпром нефти»
Антон Кузнецов
региональный управляющий АО Альфа Банк
в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Компания Victoria Stenova — настоящий талисман Фонтанка SUP: она поддерживает нас уже девять лет, с самого первого фестиваля.

«Для нас это всегда радостное мероприятие, которое сближает коллег — тех, кто участвует, и тех, кто приходит болеть. Наша команда уже восьмой раз приняла участие в ярком и красочном заплыве. «Выбирайте лучшее — это ваше будущее!» — наш девиз. Именно поэтому мы уже в девятый раз поддерживаем Фонтанка SUP — мероприятие, которое каждый год объединяет участников, жителей и гостей города. Наша компания всегда находится в поиске новых идей и трендов, поэтому нам интересно участие в таком ярком празднике», — говорят в компании.
Холдинг Setl Group

Фонтанка SUP для нас — это возможность ощутить командный дух, проплыв дистанцию вместе с коллегами. Это также отличный способ отметить 30-летие нашей компании в спортивной атмосфере. Захватывающие виды города добавляют особую нотку: с воды петербургские достопримечательности, дворцы и мосты воспринимаются совершенно иначе.

В нашем холдинге спорту уделяется много внимания: у нас есть нас есть собственное внутрикорпоративное направление — SetlSport, которое предлагает сотрудникам бесплатные занятия волейболом, баскетболом, плаванием и оздоровительной гимнастикой. Для тех, кто находится в прекрасной физической форме, SUP-фестиваль — это драйв и прекрасная прогулка по воде. А для новичков — шанс испытать себя, получить невероятные эмоции и ощутить душевный подъём!


Катерина Решнова, ведущая шоу «УТРО. ТНТ»
«Атмосфера какого-то невероятного счастья! Все такие радостные, улыбчивые, позитивные! Абсолютно заряжает! Я в восторге!»

Лейсан Тугушева
«Больше всего мне запомнился командный дух участников этого фестиваля: хотя каждый был сам за себя и каждый старался плыть как можно быстрее, было много участников! Люди угощали яблоками, разливали кофе, дарили брелочки или просто кричали, здоровались, обнимались, даже женились на этом фестивале! Было круто. Петербуржцы и гости этого города очень дружелюбно нас встретили».

Ариадна Тишова
«Реальность превзошла мои ожидания. Когда смотришь фото, видео и читаешь об этом фестивале — это одно. А когда оказываешься на нем — совершенно другое. Эмоции сильнее, краски ярче, и чувствуешь каждой клеточкой тела это настроение. Атмосфера на фестивале незабываемая, ни с чем не сравнимая. Люди все превращаются в мистических существ, ведь фестиваль костюмированный, и на одной позитивной, веселой волне плывут в одном потоке! Это мощный заряд позитива на весь день или несколько недель вперёд».






Фестиваль «Фонтанка SUP» стал для Группы «Эталон» настоящим праздником единства и командного духа. В этом году мы выступили партнером номинации «Музыкальный сап», а наша команда из более чем 100 человек приняла активное участие в фестивале — это сделало событие особенно значимым для нас.

Для сотрудников Группы «Эталон» фестиваль — это возможность не просто повеселиться, но и продемонстрировать нашу корпоративную культуру и ценности. Мы высоко ценим атмосферу сотрудничества и дружбы, которая царит на мероприятии, и рады были видеть, как наши коллеги объединяются ради общей цели — наслаждаться активным образом жизни.

Яркие спортивные состязания и увлекательные конкурсы, включая «Музыкальный сап», позволили каждому участнику проявить свои таланты и завести новые знакомства, стали отличной возможностью укрепления связей внутри нашего коллектива и общения с клиентами и партнёрами.

Фестиваль также положительно сказался на городе, привлекая внимание туристов и повышая его культурный статус. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в такое значимое событие и стали частью этого яркого праздника, который способствует популяризации активного образа жизни и укреплению межкультурных связей.
Ждем всех в следующем году на десятом — юбилейном — фестивале Фонтанка SUP!
организатор фестиваля Фонтанка SUP

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