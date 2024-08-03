«Кто на сапе не стоял — Петербурга не видал»

Для тех, кто с коллегами не расстается даже в выходной и готов проплыть с ними по рекам и каналам плечом к плечу, у нас есть отдельная номинация — «Корпоративный экипаж». Победителем стала команда российского бренда сап-досок SUPFORFUN в костюмах греческих богов. Жюри оценивало не только сплоченность коллектива, но и оригинальность образа, созданного корпоративными командами. А их в этом году, между прочим, было 35, включая команду организаторов — городского портала «Фонтанка.ру». Почти 2000 человек в составе команд — это пятая часть всех участников. И тут тоже не обошлось без рекордов.



Команда генерального партнера Мегамаркета сразу взялась за весла! 30 человек приняли участие в карнавальном заплыве, а часть сотрудников прервала работу на площадке, чтобы испытать свои силы в гонке Фонтанка CUP. Заодно все протестировали доски собственного бренда Konda, которые были подарены участникам фестиваля.



В «Альфа Банке» — стратегическом партнере фестиваля — тоже любят активные мероприятия, которые дают новые эмоции и впечатления, позволяют попробовать что-то, чего раньше никогда не делали. На Фонтанка SUP банк впервые — и сразу с командой в 50 человек.



Самую большую команду собрал официальный командный партнер фестиваля — холдинг Setl Group: почти 500 человек отметили на воде 30-летие холдинга и сплоченно доплыли до финиша.



Главный долгожитель Фонтанка SUP — команда компании Victoria Stenova, которая поддерживает фестиваль с самого первого заплыва.



Многие команды признаются: один раз попробовали — и теперь все хотят снова и снова на Фонтанка SUP. Уже знакомых среди корпоративных команд было немало: торговая сеть «ДИКСИ», радиостанция «Европа Плюс», Группа «Эталон», Банк «Санкт-Петербург», телеканал ТНТ, холдинг «РСТИ», СК «Капитал-полис», «Группа ЛСР», команда БФА «Огни Залива» от ГК «БФА-Девелопмент» и компании Luckroute.



Впервые решились выйти на воду — и, надеемся, останутся с нами надолго — команды «Петербург-концерта», «Юнтолово», бьюти-бренда Avon, команда РосДорБанка, команда компании «Ингосстрах», команда участников проекта RC sport, группы компаний ФСК, группы Аквилон, команда Sroynee.pro ГЕРОФАРМ, команда ББР Банка «Бобры Добры», коллективы сети гипермаркетов «О’КЕЙ», команда участников проекта RC sport, бренда «Семечки Джинн», компании БАРЬЕР, компании «Теремок» и Купера.





