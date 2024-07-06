Фестиваль SUP-сёрфинга «Пиратская гавань» от создателей самого масштабного в мире карнавала на воде Фонтанка SUP второй раз прошел в Выборге. Организовал его портал «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области. Смотрим, как это было!
Просолить кости! Как участники сап-фестиваля в Выборге победили шторм и захватили сокровища «Пиратской гавани»
Просолить кости! Как участники сап-фестиваля в Выборге победили шторм и захватили сокровища «Пиратской гавани»
Фестиваль SUP-сёрфинга «Пиратская гавань» от создателей самого масштабного в мире карнавала на воде «Фонтанка SUP» второй раз прошел в Выборге. Организовал его портал «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области. Смотрим, как это было!
Ты кто теперь, бандит или моряк?
Участники сап-фестиваля в Выборге в этом году снова ощутили себя самыми настоящими пиратами. Они пережили шторм, победили шквальный ветер, а на берег вышли, как настоящие морские волки, вразвалочку. Точно к раздаче призов. Но обо всем по порядку.
Бодрое пиратское утро в фестивальном городке у гостиницы «Дружба» в первую субботу июля началось с прохождения контроля, получения стартовых номеров и подготовки костюма и доски к увлекательному приключению в выборгских водах. Чем проворнее действовал пират, тем больше времени до начала заплыва оставалось у него на селфи или фотографирование в тематической фотозоне «Фонтанки», рядом со старым пиратом и кораблем с оранжевыми парусами «Фонтанки». А также на оценку образов соратников по пиратскому братству. О тех, кто не успел придумать костюм, позаботились организаторы, подготовив широкий ассортимент мерча с фестивальной символикой.
При публикации настаиваем на указании копирайта: «Фонтанка.ру»
Йо-хо-хо! Мы сняли и смонтировали захватывающее фестивальное видео, а Дмитрий Шамин и Алексей Сутормин написали настоящий гимн «Пиратской гавани». Вместе получилось отлично. Смотрим и подпеваем!
6 июля организаторы насчитали около 3000 смельчаков от 18 и старше из 3 стран, вставших на сапы под яркие береговые стяги «Фонтанки» с «Весёлым Роджером» в руках.
«Пиратская гавань» в цифрах
3000
зарегистрированных участников
78
Количество улыбок, позитивного настроения, восторженных глаз, теплых слов благодарности, громких пиратских песен, фотографий и видео участников, появившихся в социальных сетях, подсчитать не удалось.
20
победителей конкурсных костюмов
5 км
трассы
городов России
Шанти - шанти!
(Поджанр английской музыки. Песни, которые пели британские моряки)
Перед любым большим путешествием настоящему пирату нужна хорошая разминка и доброе напутствие. Весь фестивальный день поддерживал участников заплыва добрым словом и дельным советом старпом карнавального сап-феста, бессменный ведущий ивентов «Фонтанки» Иван Павлов.
После спуска на воду под пиратский гимн нашего фестиваля прошла традиционная разминка.
Давай, командуй, капитан!
Пиратов с берега напутствовали гендиректор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский и глава комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский:
Дмитрий Витковский, генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру»:
«Привет, ребята, привет. Спасибо, что, несмотря на ветер, осадки... Ничто нас не останавливает. По-прежнему мы с вами — спустя год в Выборге! Это вы создали очень классный, крутой фестиваль. Именно вы, потому что благодаря вам эти события у нас получаются».
«Давайте стартовать, давайте веселиться, давайте заниматься сапсерфом, туризмом в самой веселой и самой туристической области страны — в Ленинградской».
Евгений Чайковский, глава комитета по культуре и туризму Ленинградской области:
Напрасно нас бури пугали ...
Венера Галеева, ответственный канонир, автор «Фонтанки»
Суровый ветер швыряет в лицо крупные капли дождя, а снизу захлестывают волны. Ветер и течение сильны, но руки участников заплыва крепко сжимают весла, а мышцы натягиваются, как канаты. Маршрут путешествия — от спуска на воду у гостиницы «Дружба» через живописную заводь с кувшинками в открытую ветрам Северную гавань. Кто-то решает в ней и остаться, но самые отважные — если не сказать отчаянные — гребут дальше, к Замковому острову, чтобы обойти его вокруг под Петровским мостом. За заплывом с восторгом и удивлением следят гости башни Святого Олафа.
За островом пиратов поджидает сюрприз — на них обрушивается самый настоящий шторм. Стоит зазеваться на руле, точнее, на весле, как мощное течение и шквальный ветер разворачивают сапы задом наперед. Самые хитрые пережидают удар стихии под мостом. А самые сильные — прут навстречу шторму с веселыми криками. Первая треуголка летит в воду, но ее быстро ловят и возвращают владельцу. Кто-то опрокидывается вместе с сапом и гребет к берегу Замкового острова. «А в воде-то теплее!» — кричит он более удачливым коллегам по пиратскому заплыву. Судя по его счастливому лицу, еще не ясно, кто тут самый успешный. Черные паруса и флаги с «Веселым Роджером» полощутся на ветру, но не сдаются.
Берег близко. «Пиратская гавань» встречает победителей. Кажется, что самым желанным призом прямо сейчас стали бы сухие штаны.
Юнга кричит: «Земля!»
Ровно в 14:00 вся яркая пиратская флотилия высадилась на берег в зоне старта. Заметьте, ни одно пиратское судно и ни один член большого пиратского братства в походе не пострадали. За этим внимательно следили волонтеры и спасатели.
А фестивальное жюри не менее пристально смотрело и отбирало заявки от участников карнавальных конкурсов. На призы от организаторов претендовали те, кто перед началом заплыва выслал свою фотографию в образе на специальный номер в мессенджерах фестиваля.
Напомним, блюстителям пиратского кодекса предстояло выбрать победителей в номинациях: «Лучший костюм», «Лучшее оформление сап-доски» и «Я и ценный пассажир», а также вручить спецприз жюри. Согласитесь, задача не из легких.
Зато всегда просто и приятно дарить подарки. Друг нашего фестиваля —российский бренд сап-досок SUPFORFUN приготовил классные призы для победителей конкурсов, а партнер события — Театр «На Литейном» зарядил всех отличным настроением.
Чтобы ожидание вердикта строгого фестивального жюри было бодрее и веселее, для собравшихся у главной сцены «Пиратской гавани» прошел конкурс на знание пиратской матчасти.
знакомимся с кратким разговорником пиратского языка:
Сойтись якорями — драться
Вымачивать якоря — долго стоять в порту
Пришвартоваться в тихой гавани — жениться
Набить трюм — объесться
Палить изо всех пушек — ругаться
Мутить шторм — готовить мятеж
Бренчать золотишком — покупать что-либо
Просаливать кости — купаться
Пес Марк «Рваный Нос» и другие ценные пиратские пассажиры
Многие пираты приехали в Выборг не одни, а со своими домашними друзьями. Эта добрая традиция пошла с фестивалей Фонтанка SUP, где для питомцев существует специальная конкурсная номинация «Я и ценный пассажир».
Победителями в номинации «Я и ценный пассажир» в Выборге сталиАлина и Андрей Лысенко и их лабрадор Ванесса.
Второе место занял Александр Марков в образе Джека Воробья и его верный спутник Кирюшка.
Третье место досталось Александре Блинниковой в сопровождении верного корги Сэра Персиваля.
А четвертое — сердца жюри не камень, и именно в этом конкурсе решили сделать не три, а четыре призовых места — получили Ольга Колесникова и ее мопс Персей.
Командор и королева
Фишка «Пиратской гавани» — выбор и чествование Командора и Королевы фестиваля. Главным победителям торжественно вручили сап-доски.
Титул Командора получил Эдуард Никаноров, который вез с собой на сапе 19-литровый кег чего-то крепкого. Алкоголь на фестивале официально под запретом, поэтому можно предположить, что внутри плескались крепко соленые воды Карибского моря.
Королевой стала опасная Юлия Зигерт, покорившая Выборг на многопалубном и вооруженном пушками галеоне «Несвятая Юлия».
Лучший костюм
В номинации «Лучший костюм» победу единогласно присудили Ольге Лебедевой. Ее невозможно было не заметить в костюме двухметрового то ли морского конька, то ли матерой щуки. Участница рассказала, что костюм соорудила своими руками, а какого-то специального названия не придумала — это «просто фантастическое морское существо». Оно, надо сказать, гораздо увереннее чувствовало себя на суше, а на маршруте свалилось в бурные выборгские волны — но успешно спаслось и не потеряло ни единой чешуйки.
Второе место взяла участница из Беларуси Тамара Козловскаяв образе МедузыГоргоны со внушающим уважение полосатым хвостом.
Третье место у пиратской четы — Натальи Князевой и Алексея Максимова.
Лучшее оформление доски
Главный приз в этой номинации забрал «Викинг-сап» семьи Луцких. «Викинги — это раннесредневековые скандинавские мореходы, которые занимались поиском новых земель и переселениями, нападениями, пиратством, большими военными походами, торговыми поездками и грабежами! — рассказали супруги. — А «Пиратская гавань» проходит в центре средневекового замка, куда уходят корни викингов».
Второе место заняла постоянная участница фестивалей «Фонтанки» Виктория Егорова и её наводящий ужас на всех мореходов хищный Удильщик. А ведь совсем недавно Виктория оказалась в числе победителей конкурса костюмов на ЗСД Фонтанка фесте: там она выступала в образе нежной лесной феи, оседлавшей рыжего единорога.
Третье место получила Ирина Еремина, которая взяла в плен самого Джека Воробья. Капитана Джека Воробья.
ПРИЗ! СПЕЦПРИЗ!
Жюри также вручило спецпризы четверым участницам корсарского заплыва.
Татьяна Коваль поразила всех участников фестиваля тем, что оказалась чемпионкой Советского Союза по скалолазанию 1979 года.
Анна Ника продемонстрировала креативное использование рыболовных сетей в костюме.
Алиса Шастина в образе русалки ослепила ярко-красным хвостом.
Пиратка Алена Рудакова покорила Северную гавань алыми маками.
Дополнительные призы жюри вручило Максиму Столярову за оригинальную шляпу, украшенную попугаем и пиратской шлюпкой.
Подарки от организаторов получили и две участницы в роскошных платьях, а также могучая кучка пиратов, которые продемонстрировали по-настоящему командный дух.
Отдельный подарок получили пираты-молодожены — Татьяна Финашина и Олег Хромцов.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников второго сап-фестиваля в Выборге «Пиратская гавань». До встречи в следующем году!
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