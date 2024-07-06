Участники сап-фестиваля в Выборге в этом году снова ощутили себя самыми настоящими пиратами. Они пережили шторм, победили шквальный ветер, а на берег вышли, как настоящие морские волки, вразвалочку. Точно к раздаче призов. Но обо всем по порядку.



Бодрое пиратское утро в фестивальном городке у гостиницы «Дружба» в первую субботу июля началось с прохождения контроля, получения стартовых номеров и подготовки костюма и доски к увлекательному приключению в выборгских водах. Чем проворнее действовал пират, тем больше времени до начала заплыва оставалось у него на селфи или фотографирование в тематической фотозоне «Фонтанки», рядом со старым пиратом и кораблем с оранжевыми парусами «Фонтанки». А также на оценку образов соратников по пиратскому братству. О тех, кто не успел придумать костюм, позаботились организаторы, подготовив широкий ассортимент мерча с фестивальной символикой.



